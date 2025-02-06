गैंगस्टर लाइफ पर बनी हैं ये वेब सीरीज, कहानी देख दहल जाएगा दिल
Shashikant Mishra
| Feb 05, 2025
वेब सीरीज 'रंगबाज' को जी5 पर खूब देखा गया.
वेब सीरीज 'रक्तांचल' एमएक्स प्लेयर पर पसंद की गई.
वेब सीरीज 'भौकाल' एमएक्स प्लेयर पर आते ही छा गई थी.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' प्राइम वीडियो पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'धारावी बैंक' को एमएक्स प्लेयर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'आर्या' ने हॉटस्टार पर लोगो को जमकर एंटरटेन किया.
वेब सीरीज 'बंबई मेरी जान' प्राइम वीडियो पर खूब चर्चा में रही.
वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब्स' ने नेटफ्लिक्स पर मनोरंजन किया.
