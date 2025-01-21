Paatal Lok 2 ही नहीं ओटीटी पर इन क्राइम वेब सीरीज का भी रहा है बोलबाला
Shashikant Mishra
| Jan 20, 2025
वेब सीरीज 'पाताल लोक' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इन दिनों इसका दूसरा सीजन धमाल मचा रहा है.
वेब सीरीज 'असुर' को जियो सिनेमा पर खूब देखा गया. इसमें काफी खतरनाक क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई. इसको देखकर लोग सिहर गए थे.
वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' को नेटफ्लिक्स पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ये काफी चर्चा में रही थी.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई. इसके तीन सीजन आ चुके हैं.
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' सच्ची घटना पर बेस्ड है. ये जी5 पर आते ही छा गई थी.
वेब सीरीज 'भौकाल' ने एमएक्स प्लेयर पर अलग ही माहौल बनाया था. इसे काफी पसंद किया गया.
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' ने हॉटस्टार पर लोगों का मनोरंजन किया. इसे काफी पसंद किया गया था.
वेब सीरीज 'रक्तांचल' एमएक्स प्लेयर पर काफी देखी गई थी. इसमें क्राइम सीन का भरपूर डोज दिया गया है.
वेब सीरीज 'मुर्शिद' जी5 पर देख सकते हैं. इसमें काफी क्राइम दिखाया गया है.
