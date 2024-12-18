Kapil Sharma के शो को पीछे छोड़कर इस वेब सीरीज ने मारी बाजी, OTT पर कर रही नंबर 1 पर ट्रेंड
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 18, 2024
ओटीटी डिज्नी +हॉटस्टार पर इस समय शो 'हरिकथा' को खूब पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एमएक्स प्लेयर पर इस समय 'कराटे गर्ल्स' नंबर 9 पर ट्रेंड कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एमएक्स प्लेयर के शो 'मोहरे' ने टॉप 10 शो की लिस्ट में नंबर 8 पर अपनी जगह बना ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
नंबर 7 पर इस समय सुपरहिट वेब सीरीज 'तनाव' का सीजन 2 बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बैंडिश बैंडिट्स' का दूसरा सीजन भी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं. यह 6 नंबर की पोजिशन पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
फेमस शो 'सिकंदर का मुकद्दर' ने इस लिस्ट में 5 नंबर पर जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी +हॉटस्टार पर 'ठुकरा के मेरा प्यार' लगातार 4 नंबर पर बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम वीडियो पर 'अग्नि' तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल' शो इस बार नंबर वन की पोजिशन से लुढ़क कर दूसरे नंबर पर आ गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सभी शोज को पीछे छोड़कर रोमांटिक वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' सीजन 3 ने बाजी मारी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 3 साल बाद TV पर धमाकेदार वापसी कर रही है ये हसीना, TRP की रह चुकी है क्वीन
अगली वेब स्टोरी देखें.