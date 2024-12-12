Mismatched season 3 समेत ये 10 वेब सीरीज-फिल्म करेंगी इस Weekend पर धमाका, इन OTT platforms पर होंगी Stream

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 12, 2024

प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ की रोमांटिक वेब सीरीज 'मिसमैच्ड 3' इस फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

Source: Bollywoodlife.com

सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज 'डिस्पैच' इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो 5 पर रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

मिनी वेब सीरीज '1992' नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

डिज्नी +हॉटस्टार पर आप वेब सीरीज 'एल्टन जॉन: नेवर टू लेट' का लुफ्त उठा सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'कैरी ऑन' में आप जबरदस्त थ्रिलर का मजा ले सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 'पेरिस और निकोल: द एनकोर' को आप जल्द ही एंजॉय कर पाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'डिजास्टर हॉलिडे' इस हफ्ते के आखिर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव पर मलयालम फिल्म 'बोगनविलिया' को देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जियो सिनेमा पर वेब सीरीज 'बुकी' का सीजन 2 एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा 'बंदिश बैंडिट्स' का सीजन 2 अमेजन प्राइम पर जल्द ही रिलीज होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सुपरस्टार Rajnikant ने इतने साल किया फिल्म इंडस्ट्री पर Rule, जानिए अब तक की कितनी कमाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.