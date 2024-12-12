Mismatched season 3 समेत ये 10 वेब सीरीज-फिल्म करेंगी इस Weekend पर धमाका, इन OTT platforms पर होंगी Stream
| Dec 12, 2024
प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ की रोमांटिक वेब सीरीज 'मिसमैच्ड 3' इस फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज 'डिस्पैच' इस वीकेंड ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो 5 पर रिलीज होगी.
मिनी वेब सीरीज '1992' नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होने वाली है.
डिज्नी +हॉटस्टार पर आप वेब सीरीज 'एल्टन जॉन: नेवर टू लेट' का लुफ्त उठा सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'कैरी ऑन' में आप जबरदस्त थ्रिलर का मजा ले सकते हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर 'पेरिस और निकोल: द एनकोर' को आप जल्द ही एंजॉय कर पाएंगे.
वेब सीरीज 'डिजास्टर हॉलिडे' इस हफ्ते के आखिर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव पर मलयालम फिल्म 'बोगनविलिया' को देख सकते हैं.
जियो सिनेमा पर वेब सीरीज 'बुकी' का सीजन 2 एंजॉय कर सकते हैं.
रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा 'बंदिश बैंडिट्स' का सीजन 2 अमेजन प्राइम पर जल्द ही रिलीज होने वाला है.
