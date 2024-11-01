'मिस्टर प्लैंकटन' समेत ये 7 नए कोरियन ड्रामा करेंगे नवंबर में OTT पर धमाका

'ए वर्चुअस बिजनेस' 17 नवंबर से अपने पहले सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इस ड्रामा के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया है. Source: Bollywoodlife.com