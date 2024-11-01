'मिस्टर प्लैंकटन' समेत ये 7 नए कोरियन ड्रामा करेंगे नवंबर में OTT पर धमाका
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई ऐसे कोरियन ड्रामा हैं. जो अपनी कमाल की स्टोरी लाइन से पॉपुलर हो रहे हैं.
नेटफ्लिक्स पर कोरियन ड्रामा 'लव नेक्स्ट डोर' काफी फेमस हुआ है. फैंस से इसे अच्छा फीडबैक भी मिला है.
वहीं कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' ने नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉचिंग ड्रामा की लिस्ट में जगह बना ली है.
कोरियन ड्रामा 'मिस्टर प्लैंकटन' का सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर से स्ट्रीम होने वाला है.
नेटफ्लिक्स पर कोरियन हॉरर ड्रामा 'जोम्बीवर्स' का दूसरा सीजन नवंबर 20 से देख सकते हैं.
रोमांटिक ड्रामा 'व्हेन द फोन रिंग्स' 15 नवंबर को रिलीज होगा. एक्टर यो यौन-सियोक काफी समय बाद किसी ड्रामा में दिखेंगे.
'ए वर्चुअस बिजनेस' 17 नवंबर से अपने पहले सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इस ड्रामा के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया है.
मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर कोरियन ड्रामा 'द ट्रंक' भी जल्द ही नवंबर में नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाएगा.
रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'लव इन कॉन्ट्रैक्ट' में एक्ट्रेस पार्क मिन-यंग अपने को-एक्टर्स के साथ रोमांस करती नजर आएगीं.
कोरियन ड्रामा 'मैरी यू' में किरदार दूसरे लोगों की मैचमेकिंग करेंगें. इस ड्रामा को आप 16 नवंबर से देख सकते हैं.
