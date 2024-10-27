OTT Release This week: आने वाले सप्ताह में रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Oct 27, 2024
'अंजामाई' 29 अक्टूबर अहा पर रिलीज होने वाली है.
'लुब्बर पंधु' 31 अक्टूबर हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
1 नवंबर को 'मिथ्या: द डार्क चैप्टर' जी5 पर आने वाली है.
'मर्डर माइंडफुली' नेटफ्लिक्स पर 31 को रिलीज होगी.
'द डिप्लोमैट 2' नेटफ्लिक्स पर 31 अक्टूबर को स्ट्रीम होने वाली है.
'टाइम कट' 30 अक्टूबर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
नेटफ्लिक्स पर 'द लॉ अकॉर्डिंग लिडिया पोएट 2' 30 अक्टूबर को आएगी.
