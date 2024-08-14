नेटफ्लिक्स पर दुनियाभर में खूब देखी जा रही हैं ये वेब सीरीज
Aug 14, 2024
नेटफ्लिक्स पर मार्वल की 'डेयरडेविल' खूब देखी जा रही है।
'मनी हाइस्ट' को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा शो 'स्ट्रेंजर थिंग्स' भी इस लिस्ट में शामिल है।
वेब सीरीज 'टॉप बॉय' को लोग बार-बार देख रहें हैं।
नेटफ्लिक्स की 'नार्कोस' सीरीज भी फैंस को बटोरने में सफल रही है।
'अनसॉल्वड मिस्ट्रीज' भी नेटफ्लिक्स पर लोग दोबारा देख रहे हैं।
नेटफ्लिक्स की 'डर्टी पॉप' सीरीज खूब देखी जा रही है।
सीरीज 'एलीट 8' को लोग बार-बार देख रहें हैं।
इस लिस्ट में सीरीज 'ए गुड गर्ल गाइड टू मर्डर' का भी नाम शुमार है।
