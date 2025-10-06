OTT की 7 सबसे फाड़ू मूवीज, साइकोलॉजिकल कहानियां, क्लाइमैक्स देख रह जाएंगे हैरान

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2025

HIT: The First Case

इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

Secret Obsession

यह एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है. Netflix पर आप इसे देख सकते हैं.

The Weekend Away

इस फिल्म के हर एक मोड़ पर एक नया सस्पेंस आता है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

Haseen Dillruba

इस फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. फिल्म में विक्रांत मेस्सी और तापसी पन्नू के कुछ सीन्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

Fractured

इस फिल्म की कहानी एक हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द घूमती है. यह भी आपको Netflix पर दिख जाएगी.

Lost In The Stars

इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमई लड़की के इर्द-गिर्द घूमती.

