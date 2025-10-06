OTT की 7 सबसे फाड़ू मूवीज, साइकोलॉजिकल कहानियां, क्लाइमैक्स देख रह जाएंगे हैरान

Haseen Dillruba

इस फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प है. फिल्म में विक्रांत मेस्सी और तापसी पन्नू के कुछ सीन्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.