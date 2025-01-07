Amazon Prime पर एक के बाद एक रिलीज होंगी ये धांसू वेब सीरीज, ट्रेंडिंग लिस्ट में मचाएंगी बवाल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 07, 2025
अमेजन प्राइम की कई वेब सीरीज का इंतजार फैंस के बीच बेसब्री से किया जा रहा है.
इस लिस्ट में एक या दो नहीं पूरी छह वेब सीरीज हैं, जिनके कई पार्ट आ चुके हैं.
पालात लोक 2 का दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है.
इस लिस्ट में मिर्जापुर 4 भी है, जिसकी कहानी देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
द फैमिली के दो पार्ट आ चुके हैं और अब मेकर्स जल्द ही फैंस को तीसरा पार्ट दिखाने वाले हैं.
पंचायत के तीनों सीजन ने धमाल मचा दिया था. जल्द ही इस सीरीज के चौथे पार्ट पर काम शुरू होगा.
शाहिद कपूर की फर्जी 2 भी आने वाली है.
इनसाइड एज 2 भी इसी लिस्ट में है. सीरीज का पहला पार्ट लोगों को पसंद आया था.
