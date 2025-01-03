2025 में होगा OTT पर धमाका, रिलीज होंगे इन पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 03, 2025

मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 3' भी इसी साल प्राइम वीडियोज पर दस्तक देगी.

एमएक्स प्लेयर पर मौजूद बॉबी देओल की 'आश्रम' का चौथा सीजन भी इसी साल रिलीज होने वाला है.

'ठुकरा के मेरा प्यार' का दूसरा सीजन भी इसी साल रिलीज होगा, जिसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेन्स्डे का सीजन 2 भी इसी साल रिलीज होने वाला है.

'पाताल लोक' वेब सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी, इसका दूसरा सीजन 17 जनवरी को प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगा.

शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन भी इसी साल रिलीज होगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

काजोल की 'द ट्रायल' भी इसी साल हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स इसी साल 'स्क्विड गेम्स 3' के रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं.

