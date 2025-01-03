2025 में होगा OTT पर धमाका, रिलीज होंगे इन पॉपुलर वेब सीरीज के नए सीजन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 03, 2025
मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 3' भी इसी साल प्राइम वीडियोज पर दस्तक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
एमएक्स प्लेयर पर मौजूद बॉबी देओल की 'आश्रम' का चौथा सीजन भी इसी साल रिलीज होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ठुकरा के मेरा प्यार' का दूसरा सीजन भी इसी साल रिलीज होगा, जिसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेन्स्डे का सीजन 2 भी इसी साल रिलीज होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
'पाताल लोक' वेब सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी, इसका दूसरा सीजन 17 जनवरी को प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम' का तीसरा सीजन भी इसी साल रिलीज होगा, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल की 'द ट्रायल' भी इसी साल हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स इसी साल 'स्क्विड गेम्स 3' के रिलीज की प्लानिंग कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आखिर क्यों Shah Rukh Khan की इस फिल्म के दौरान हुआ था Karan Johar और Nikhil Advani के बीच झगड़ा? जानिए वजह
अगली वेब स्टोरी देखें.