नए साल के मौके पर भूलकर भी न देखें ये 10 फिल्में, वरना होगा बड़ा पछतावा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 25, 2024

नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म सर्कस ने भी दर्शकों का दिमाग खराब कर दिया था.

विद्युत जामवाल की कमांडो यूट्यूबर पर फ्री में मौजूद है. ये फिल्म लोगों को बोरिंग लगी.

फिल्म क्रू को लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला. कुछ लोगों ने फिल्म को बकवास बताया.

टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत भी लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई थी.

अजय देवगन की हिम्मतवाला बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.

हमशक्ल भी लोगों को बोरिंग लगी थी. ये फिल्म हॉटस्टार पर मौजूद है.

सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जी5 पर है. फिल्म की कहानी को बकवास कहा गया.

अक्षय कुमार की फिल्म तीस मार खान यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्चीज से कई स्टारकिड ने बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.

टीकू वेड्स शेरू भी इसी लिस्ट में है, जिसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

