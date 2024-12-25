नए साल के मौके पर भूलकर भी न देखें ये 10 फिल्में, वरना होगा बड़ा पछतावा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 25, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म सर्कस ने भी दर्शकों का दिमाग खराब कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्युत जामवाल की कमांडो यूट्यूबर पर फ्री में मौजूद है. ये फिल्म लोगों को बोरिंग लगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म क्रू को लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला. कुछ लोगों ने फिल्म को बकवास बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत भी लोगों को जरा भी पसंद नहीं आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की हिम्मतवाला बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
हमशक्ल भी लोगों को बोरिंग लगी थी. ये फिल्म हॉटस्टार पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जी5 पर है. फिल्म की कहानी को बकवास कहा गया.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म तीस मार खान यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्चीज से कई स्टारकिड ने बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
टीकू वेड्स शेरू भी इसी लिस्ट में है, जिसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shah Rukh Khan समेत इन स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं मुंबई के इस स्कूल में, फीस जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
अगली वेब स्टोरी देखें.