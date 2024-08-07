आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 9 फिल्में

'द केरल स्टोरी' में आईएसआईएस की सच्चाई को दिखाया गया है, यह फिल्म जी5 पर मौजूद है।

मनोज बाजपेयी और जैकलीन फर्नांडिस की 'मिसेज अंडरकवर' को आप जी5 पर देख सकते हैं।

'एक विलेन' फिल्म को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'रमन राघव' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

अज्जी फिल्म रेप विक्टिम की दादी के बदले की कहानी है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

बैंडिट क्वीन फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

मात्रभूमि फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

बदलापुर फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।

