हॉरर नहीं ये फिल्में फिर भी देखकर कांप जाएगी रूह
Pratibha Gaur
| Sep 20, 2024
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्टर 36' को देखकर आपको कई रातों तक नींद नहीं आएगी।
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'डेहमर' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'तुम्बाड' फिल्म भी आपकी नींद उड़ा देगी।
'मैं और चार्ल्स' फिल्म को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'रत्सासन' फिल्म में भी आपको खूब डराएगी।
'स्टोनमैन मर्डर्स' ये फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।
'रमन राघव 2.0' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
जी5 पर मौजूद 'बरोत हाउस' देखकर आप सकते में पड़ जाएंगे।
'अनदेखी' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
