हॉरर नहीं ये फिल्में फिर भी देखकर कांप जाएगी रूह

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्टर 36' को देखकर आपको कई रातों तक नींद नहीं आएगी।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'डेहमर' फिल्म देखकर आपकी रूह कांप जाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'तुम्बाड' फिल्म भी आपकी नींद उड़ा देगी।

Source: Bollywoodlife.com

'मैं और चार्ल्स' फिल्म को आप डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

प्राइम वीडियोज पर मौजूद 'रत्सासन' फिल्म में भी आपको खूब डराएगी।

Source: Bollywoodlife.com

'स्टोनमैन मर्डर्स' ये फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'रमन राघव 2.0' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

जी5 पर मौजूद 'बरोत हाउस' देखकर आप सकते में पड़ जाएंगे।

Source: Bollywoodlife.com

'अनदेखी' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 7 किरदारों के जाने से हुआ 'गुम है किसी के प्यार में' का बेडागर्क

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.