लाइट ऑन करके देखनी पड़ेंगी ये हॉरर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

'द एक्सोरसिस्ट' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

प्राइम वीडियोज पर आप 'द शाइनिंग' फिल्म में भी आपको डर का खौफनाक रूप देखने को मिलेगा।

'साइको' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

'हेलोवीन' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'एलियन' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'एविल डेड' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'शॉ' फिल्म को आप एयरटेल एक्सस्ट्रीम पर देख सकते हैं।

'द रिंग' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'नॉसफेरातु: द सिंफनी ऑफ हॉरर' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

