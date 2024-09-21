लाइट ऑन करके देखनी पड़ेंगी ये हॉरर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
'द एक्सोरसिस्ट' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
प्राइम वीडियोज पर आप 'द शाइनिंग' फिल्म में भी आपको डर का खौफनाक रूप देखने को मिलेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'साइको' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'हेलोवीन' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'एलियन' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'एविल डेड' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'शॉ' फिल्म को आप एयरटेल एक्सस्ट्रीम पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'द रिंग' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'नॉसफेरातु: द सिंफनी ऑफ हॉरर' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हार्ट बीट तेज कर देंगे करीना कपूर के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन
अगली वेब स्टोरी देखें.