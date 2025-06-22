ओटीटी पर एक बार जरूर देखें रियल क्राइम पर बनी ये वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 22, 2025
वेब सीरीज 'आखिरी सच' जियो हॉटस्टार पर काफी पसंद की गई. इस देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' में खतरनाक क्राइम दिखाया गया है. इसे जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'साइनाइड मल्लिका' को जी5 पर देख सकते हैं. इसमें खूंखार किलर की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' में दिल्ली में होने वाला क्राइम पर फोकस किया गया है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'आईसी 814 द कंधार हाईजैक' के नाम से पता चला रहा है कि प्लेन हाईजैक की स्टोरी पर बेस्ड है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'जामताड़ा' में लोगों के साथ होने वाले साइबर फ्रॉड की कहानी बयां करती है. इसे नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'स्कैम 1992' सोनी लिव पर काफी चर्चा में रही. इसमें शेयर मार्केट के घाटाले की कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'स्कैम 2003' में स्टाम्प पेपर स्कैम की स्टोरी दिखाई गई है. इसे सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 50 की उम्र में भी कहर ढा रहीं काजोल! ग्रीन साड़ी के साथ डीप नेक ब्लाउज में दिखीं सुपरबोल्ड और स्टनिंग
अगली वेब स्टोरी देखें.