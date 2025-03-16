MX Player की ये थ्रिलर फिल्में उड़ा देंगी होश, भर-भरकर मौजूद है सस्पेंस

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 16, 2025

डेंजर्स, इस फिल्म में लेस्बियन लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है.

डेथ ऑफ मी, इस हॉलीवुड फिल्म का हिंदी वर्जन आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

माफिया, यह फिल्म आपको हिंदी डब वर्जन में एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएगी.

पी2, इस फिल्म का चिलिंग सस्पेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

साराभम, साउथ की यह फिल्म आप एमएक्स प्लेयर पर जरूर देखें.

वडा चेन्नई, इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएगा.

विक्रम वेधा, इस मूवी में आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में हैं.

रेकर, यह फिल्म भी आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएगी.

