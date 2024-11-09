लिख कर ले लो, इस फिल्म को पूरी नहीं देख पाएंगे आप, हर एक सीन कंपा देगा रूह
Pratibha Gaur
| Nov 09, 2024
अगर आप भी हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो 'द सब्सटेंज' आपके लिए परफेक्ट है.
कोरली फरगेट के निर्देशन में बनी इस मूवी में डेमी मूर लीड रोल में हैं.
फिल्म की कहानी एक टीवी स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उम्र बढ़ने से परेशान है.
उम्र बढ़ने की वजह से एक्ट्रेस अपना टीवी शो भी खो देती है.
इसके बाद उसे एक ऐसे ड्रग्स के बारे में पता चला है, जिससे उसकी बॉडी पहले ही तरह जवान हो सकती है.
इस फिल्म में एक से बढ़कर एक खौफनाक सीन दिखाए गए हैं.
'द सबसटेंस' मूवी ने दुनियाभर में शानदार कमाई की थी और अब यह फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है.
आप इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
इस फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 रेटिंग मिली है.
