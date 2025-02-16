खून-खराबे से भरी इन 9 वेब सीरीज का सस्पेंस दहला देगा दिल, बिंज वॉच के लिए हो जाओगे मजबूर
| Feb 16, 2025
'तांडव' वेब सीरीज का जबरदस्त सस्पेंस आपके होश उड़ा देगी, इस वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सेक्रेड गेम्स' को आप बिंज वॉच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.
मिर्जापुर, वेब सीरीज में खूब खून-खराबा दिखाया गया है, यह वेब सीरीज प्राइम वीडियोज पर अवेलेबल है,
आप नेटफ्लिक्स पर 'किलर सूप' वेब सीरीज जरूर देखें.
दिल्ली में हुई सच्ची घटना पर आधारित है 'दिल्ली क्राइम्स', इसे पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'बार्ड ऑफ ब्लड' वेब सीरीज में जबरदस्त खून खराबा दिखाया गया है.
असुर, यह वेब सीरीज प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
बॉबी देओल की 'आश्रम' वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
