हिंदी सिनेमा की 5 सबसे Underrated Film, दूसरी और चौथी का Climax देख रो पड़ेंगे आप

हिंदी सिनेमा की 5 सबसे Underrated Film, दूसरी और चौथी का Climax देख रो पड़ेंगे आप
Bollywood Staff
| Jan 08, 2025
आज हम आपके लिए बॉलीवुड की 5 ऐसी फिल्में लाए हैं, जिनकी स्टोरी देख आप सोचने लगेंगे कि आपने इन्हें थिएटर में क्यों नहीं देखा!
लिस्ट में दो ऐसी फिल्में शामिल हैं जिनका क्लाइमेक्स देख आपको बहुत ही रोना आएगा.
‘सनम तेरी कसम’ एक लव स्टोरी है. फिल्म की प्यार भरी कहानी का क्लाइमेक्स आपको रुलाने के लिए काफी है. फिल्म Jio Cinema पर अवेलेबल है.
वरुण धवन की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक 'अक्टूबर' आपको Prime Video पर देखने को मिल जाएगी.
‘लुटेरा’ Hotstar पर मौजूद रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है.
फिल्म ‘शिद्दत’ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई किसी को कितनी शिद्दत से चाह सकता है.
Hotstar पर मौजूद इस फिल्म का क्लाइमेक्स देख आप जरूर रो देंगे.
कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘आकाश वाणी’ बहुत ही इमोशनल फिल्म है. इसे आप YouTube पर देख सकते हैं.
इस वीकेंड आप इन बेहतरीन फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट का हिस्सा जरूर बनाएं.
