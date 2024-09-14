जी5 पर देखिए एक्शन से भरी ये जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 14, 2024
दुलकर सलमान की 'चुप: द रीवेंज ऑफ आर्टिस्ट' में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।
'चक्रा' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'बाबर द पुलिस' में भी क्राइम के साथ-साथ जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।
'नाम शबाना' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
मनोज बाजपेयी की 'डॉयल 100' भी बेहद ही जबरदस्त फिल्म है।
'बाबूमोशाय बंदूकबाज' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
वरुण धवन की 'बदलापुर' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'रौतू का राज' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।
'ऑपरेशन जावा' में भी आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
