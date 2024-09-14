जी5 पर देखिए एक्शन से भरी ये जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 14, 2024

दुलकर सलमान की 'चुप: द रीवेंज ऑफ आर्टिस्ट' में जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

'चक्रा' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'बाबर द पुलिस' में भी क्राइम के साथ-साथ जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

'नाम शबाना' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपेयी की 'डॉयल 100' भी बेहद ही जबरदस्त फिल्म है।

Source: Bollywoodlife.com

'बाबूमोशाय बंदूकबाज' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वरुण धवन की 'बदलापुर' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

'रौतू का राज' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'ऑपरेशन जावा' में भी आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आलिया से भी ज्यादा क्यूट थीं पूजा भट्ट, देखें पुरानी तस्वीरें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.