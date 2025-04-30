ये हैं Prime Videos की सबसे ज्यादा क्राइम और सस्पेंस से भरपूर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2025
बाटला हाउस, जॉन अब्राहम की यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुरुकू, प्राइम वीडियोज पर मौजूद इस फिल्म में खूब सारा सस्पेंस देखने को मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
कुरुति, आप साउथ की इस मूवी का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मिमांसा, साउथ की इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी आपको प्राइम वीडियोज
Source:
Bollywoodlife.com
मर्डर, आप साउथ की ये मूवी भी हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पाड़ा, यह फिल्म भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है.
Source:
Bollywoodlife.com
वी1 द अनसॉल्वड मर्डर केस, यह फिल्म हिंदी में प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरिथ्रा, इस फिल्म में जबरदस्त क्राइम दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की शानदार फिल्में, इमोशनल स्टोरी देख भर आएंगी आंखे
अगली वेब स्टोरी देखें.