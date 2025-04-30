ये हैं Prime Videos की सबसे ज्यादा क्राइम और सस्पेंस से भरपूर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

बाटला हाउस, जॉन अब्राहम की यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है.

कुरुकू, प्राइम वीडियोज पर मौजूद इस फिल्म में खूब सारा सस्पेंस देखने को मिलेगा.

कुरुति, आप साउथ की इस मूवी का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

मिमांसा, साउथ की इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी आपको प्राइम वीडियोज

मर्डर, आप साउथ की ये मूवी भी हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

पाड़ा, यह फिल्म भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है.

वी1 द अनसॉल्वड मर्डर केस, यह फिल्म हिंदी में प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.

वरिथ्रा, इस फिल्म में जबरदस्त क्राइम दिखाया गया है.

