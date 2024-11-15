Netflix Thriller: हिलाकर रख देंगी खून खराबे से भरी ये 9 वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Nov 15, 2024
रणवीर शौरे की 'सेक्रेड गेम्स' में आपको खूब खून-खराबा देखने को मिलेगा.
हुमा कुरैशी की वेब सीरीज 'लीला' आपकी रूह को कंपा कर रख देगी.
रवीना टंडन की 'अरण्यक' वेब सीरीज का नाम इस लिस्ट में शामिल है.
type writer
वीर दास की वेब सीरीज 'हसमुख' देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
'माई' वेब सीरीज में काफी खून खराबा और सस्पेंस देखने को मिलेगा.
कोंकणा सेन शर्मा की 'किलर सूप' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'जामताड़ा' वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.
'द हाउस ऑफ सीक्रेट्स' दिल्ली के बुराड़ी कांड पर बनी है.
