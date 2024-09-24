ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में-सीरीज
Ankita Kumari
| Sep 24, 2024
नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल फिल्म 'सेक्टर 36' पहले स्थान पर है।
अमेजन प्राइम की सीरीज 'द रिंग्स ऑफ पावर 2' दूसरे नंबर पर है।
तीसरे स्थान पर 'द कपिल शर्मा शो 2' ने जगह बनाई है।
जियो सिनेमा की सीरीज 'खलबली रिकार्ड्स' चौथे अंक पर है।
5वें नंबर पर जी 5 की फिल्म 'बर्लिन' का नाम शुमार है।
छठे नंबर पर नेटफ्लिक्स की सीरीज 'एमिली इन पेरिस सीजन 4' है।
अमेजन प्राइम की सीरीज 'कॉल मी बे' 7वें नंबर पर है।
आठवें स्थान पर सोनी लिव की सीरीज 'तनाव सीजन 2' ने जगह बनाई है।
फिल्म 'जो तेरा है वो मेरा है' ने नौवें स्थान पर जगह बनाई है।
10 वें नंबर पर नेटफ्लिक्स की सीरीज ' द परफेक्ट कपल' है।
