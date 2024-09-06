दिमाग को घुमाकर रख देंगी प्राइम वीडियोज पर मौजूद ये साइको थ्रिलर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

विद्या बालन की 'कहानी' में जबरदस्त ट्विस्ट दिखाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

फहाद फाजिल की 'ट्रांस' फिल्म को देखकर आप भौंचक्के रह जाओगे।

Source: Bollywoodlife.com

आप प्राइम वीडियोज पर 'मिसिंग' फिल्म भी देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'तलाश' यह साइको थ्रिलर फिल्म आपको बहुत भाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

'कोई जाने ना' ये साइको थ्रिलर फिल्म आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

13बी, इस फिल्म में आपको खूब सस्पेंस देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

'गली गुलैया' फिल्म आपके दिमाग के साथ खेलेगी।

Source: Bollywoodlife.com

'गाथम' फिल्म भी आपके दिमाग को घुमाकर रख देगी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: थलापति विजय की 'गोट' ने पहले दिन ही इन मूवीज को चटाई धूल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.