इन मूवीज-सीरीज के सस्पेंस जाल में फंसे तो बाहर निकलना होगा मुश्किल!
Shashikant Mishra
| Aug 30, 2024
फिल्म 'खूफिया' को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'मेरी क्रिसमस' को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है।
फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हुई।
फिल्म 'जाने जान' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
फिल्म 'मर्डर मुबारक' नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
वेब सीरीज 'अुसर' ने जियो सिनेमा पर लोगों का दिमाग हिलाया।
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई।
वेब सीरीज 'पाताल लोक' ने प्राइम वीडियो पर ध्यान खींचा।
वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' प्राइम वीडियो पर काफी चर्चा में रही।
