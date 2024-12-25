आपके दिमाग को झकझोंर देंगी क्रिसमस पर बनी ये 9 फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 25, 2024

कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म 'मैरी क्रिसमस' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'द क्रिसमस क्रॉनिकल्स' देखकर आपका दिल सहम जाएगा, इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'द नाइट विफोर' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'मिरेकल ऑफ 34th स्ट्रीट' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'द पोलर एक्सप्रेस' फिल्म को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

'स्प्रिटेड' फिल्म को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं.

'ब्लैक क्रिसमस' फिल्म भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

'वॉयलेंट नाइट' फिल्म जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है.

'स्क्रूग्ड' फिल्म को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

