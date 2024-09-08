जी5 पर मौजूद इन फिल्मों का सस्पेंस देखकर दहल जाएगा दिल
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 08, 2024
जी5 पर मौजूद 'पोशम पा' फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
'बरोत हाउस' यह फिल्म आपको हिलाकर रख देगी।
श्रीदेवी की 'मॉम' फिल्म को देख आपका दिल दहल जाएगा।
'रात बाकी है' फिल्म को भी आप जी5 पर देख सकते हैं।
इस लिस्ट में राजकुमार राव की फिल्म 'ट्रेप्ड' का नाम शामिल है।
'रहस्य' फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
'फुटफेयरी' फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
अक्षय कुमार की 'रुस्तम' देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है।
आप जी5 पर मनोज बाजपेयी की 'साइलेंस' भी देख सकते हैं।
