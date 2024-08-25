हुलु ऐप पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 9 तेलुगु फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 25, 2024

विजय सेतुपति की 'विक्रम' को हुलु ऐप पर खूब देखा गया।

Source: Bollywoodlife.com

'मंजूमेल बॉयज' को भी हुलु ऐप पर मिलियन्स की संख्या में व्यूज मिले हैं।

Source: Bollywoodlife.com

राम पोथिनेनी की 'स्कांदा' फिल्म को भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी।

Source: Bollywoodlife.com

'भीमा' फिल्म को भी हुलु ऐप पर खूब देखा गया है।

Source: Bollywoodlife.com

'द लीजेंड ऑफ हनुमान' ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 'डार्लिंग' फिल्म का नाम भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

'द वॉरियर' फिल्म को आप हुलु पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'मंगलावारम' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

महेश बाबू की 'अथाडू' फिल्म को आप हुलु पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की इन साइको थ्रिलर फिल्में देख घूम जाएगा दिमाग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.