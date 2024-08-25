हुलु ऐप पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 9 तेलुगु फिल्में
Pratibha Gaur
| Aug 25, 2024
विजय सेतुपति की 'विक्रम' को हुलु ऐप पर खूब देखा गया।
'मंजूमेल बॉयज' को भी हुलु ऐप पर मिलियन्स की संख्या में व्यूज मिले हैं।
राम पोथिनेनी की 'स्कांदा' फिल्म को भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी।
'भीमा' फिल्म को भी हुलु ऐप पर खूब देखा गया है।
'द लीजेंड ऑफ हनुमान' ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी।
इस लिस्ट में 'डार्लिंग' फिल्म का नाम भी शामिल है।
'द वॉरियर' फिल्म को आप हुलु पर देख सकते हैं।
'मंगलावारम' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
महेश बाबू की 'अथाडू' फिल्म को आप हुलु पर देख सकते हैं।
