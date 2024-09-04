इन साइको थ्रिलर मलयालम फिल्मों में दिखा दरिंदगी का खौफनाक रूप

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

'एला वीजा पूनचीरो' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फहाद फाजिल की 'इरुल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

'मानीचित्राथाजू' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।

हॉटस्टार पर मौजूद 'वाराथन' फिल्म आपके दिमाग को घुमाकर रख देगी।

साई पल्लवी की 'अथिरान' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

सोनी लिव पर मौजूद 'भूताकालम' को देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे।

'ट्रेंस' फिल्म को आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'मुंबई पुलिस' ये मलयालम फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

'ओलम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

