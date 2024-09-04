इन साइको थ्रिलर मलयालम फिल्मों में दिखा दरिंदगी का खौफनाक रूप
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 04, 2024
'एला वीजा पूनचीरो' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फहाद फाजिल की 'इरुल' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
Source:
Bollywoodlife.com
'मानीचित्राथाजू' फिल्म प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
हॉटस्टार पर मौजूद 'वाराथन' फिल्म आपके दिमाग को घुमाकर रख देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
साई पल्लवी की 'अथिरान' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सोनी लिव पर मौजूद 'भूताकालम' को देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
'ट्रेंस' फिल्म को आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'मुंबई पुलिस' ये मलयालम फिल्म डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
'ओलम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मुगलों के जमाने की इस डिश को खाकर फिट हैं श्वेता तिवारी
अगली वेब स्टोरी देखें.