सितंबर के दूसरे हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2024
थिएटर के साथ अब ओटीटी प्लेटफार्म की फिल्में और वेब सीरीज भी खूब कमाई कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
ओटीटी प्लेटफार्म की फिल्में और वेब सीरीज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आपको सितंबर के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के नाम बताते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'थलावन' फिल्म 10 सितंबर से सोनी लिव पर मौजूद रहेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'एमिली इन पेरिस' का सीजन 4 को आप नेटफ्लिक्स पर 12 सितंबर से देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सस्पेंस थ्रिलर सीरीज 'बर्लिन' 13 सितंबर से जी5 पर स्ट्रीम की जाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
विक्रांत मैसी स्टारर 'सेक्टर 36' 13 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'अगाथा ऑल अलॉन्ग' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 18 सितंबर को रिलीज होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स' 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के इन सितारों ने मां-बाप की पसंद से की थी शादी
अगली वेब स्टोरी देखें.