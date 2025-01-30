मिस करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ तो ये फिल्में देखें, यार- दोस्त, उन दिनों की सारी यादें हो जाएंगी ताजा

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

Main Hoon Na शाहरुख खान की शानदार फिल्म है. इसे Netflix पर देख सकते हैं.

Yariyaan आप YouTube पर देख सकते हैं.

अलग- अलग प्यार की कहानी दिखाई फिल्म Mohabbatein आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Student of the Year स्टूडेंट लाइफ पर बनी शानदार फिल्म है. फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

शाहिद की ये मूवी Ishq Vishk आप Jio Cinema, Prime Video और MX Player पर मौजूद है.

दुनिया को अलविदा कह चुके सुशांत सिंह की Cchicchore आपको बहुत प्रेरित करती है.

शाहरुख खान स्टारर फिल्म Kucch Kucch Hota Hai देखकर आपको अपने कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे.

आमिर खान स्टारर फिल्म Jo Jeeta Wohi Sikandar में खूब रोमांच है. इसे आप Zee 5 पर देख सकते हैं.

Prime Video और Netflix पर मौजूद फिल्म Fukrey बड़ी मजेदार फिल्म है.

