दिमाग पर कब्जा कर लेंगी हॉटस्टार की ये 10 फिल्में
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 11, 2024
फिल्म गुलमोहर में जबरदस्त फैमिली ड्रामा है, जो आपको पसंद आएगा.
आईबी 71 में विद्युत जामवाल का जबरदस्त एक्शन है.
अ थर्सडे फिल्म में यामी गौतम जबरदस्त एक्शन करती नजर आती हैं.
सारा अली खान की फिल्म गैसलाइट भी कमाल की है.
विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल काफी समय तक ट्रेंडिंग में बनी रही थी.
कार्तिक आर्यन की क्राइम थ्रिलर फिल्म फ्रेडी देख आपको मजा आ जाएगा.
गुड लक जेरी डार्क कॉमेडी से भरी हुई एक शानदार फिल्म है.
मुंज्या हॉरर फिल्म है, जो हॉटस्टार की टॉप फिल्मों में से एक है.
राघव जुयाल की किल भी आपको काफी पसंद आएगी.
अभिषेक बच्चन की बिग बुल हॉटस्टार पर काफी पसंद की जाती है.
