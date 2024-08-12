'मिर्जापुर 4' में नजर आएंगे मुन्ना भैया? इस अपडेट से मिला हिंट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' जुलाई में स्ट्रीम हुई थी। इस सीजन में मुन्ना भइया नजर नहीं आए।

'मिर्जापुर' के पहले और दूसरे सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन तीसरे सीजन को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है।

वहीं, वेब सीरीज के तमाम स्टार्स ने 'मिर्जापुर 4' के बनने को लेकर बात की है। अब लोगों को उम्मीद है कि अगले सीजन में मुन्ना भइया नजर आएंगे।

वहीं, मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस किया था कि 'मिर्जापुर 3' का बोनस एपिसोड आएगा।

मेकर्स ने अली फजल यानी गुड्ड पंडित का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बोनस एपिसोड की बात कर रहे थे।

इसके बाद से कयासबाजी हो रही है कि बोनस एपिसोड में मुन्ना भइया की वापसी हो सकती है।

हालांकि, अभी बोनस एपिसोड की रिलीज डेट सामने आई है। वेब सीरीज के इस एपिसोड के आने के बाद से चीजें साफ हो पाएंगी।

लोग मानकर चल रहे हैं कि अगर मुन्ना भइया वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' के बोनस एपिसोड में नजर आएंगे तो सीजन 4 में भी नजर आ सकते हैं।

