'मिर्जापुर 4' में नजर आएंगे मुन्ना भैया? इस अपडेट से मिला हिंट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 12, 2024
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' जुलाई में स्ट्रीम हुई थी। इस सीजन में मुन्ना भइया नजर नहीं आए।
Source:
Bollywoodlife.com
'मिर्जापुर' के पहले और दूसरे सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन तीसरे सीजन को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, वेब सीरीज के तमाम स्टार्स ने 'मिर्जापुर 4' के बनने को लेकर बात की है। अब लोगों को उम्मीद है कि अगले सीजन में मुन्ना भइया नजर आएंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस किया था कि 'मिर्जापुर 3' का बोनस एपिसोड आएगा।
Source:
Bollywoodlife.com
मेकर्स ने अली फजल यानी गुड्ड पंडित का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बोनस एपिसोड की बात कर रहे थे।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद से कयासबाजी हो रही है कि बोनस एपिसोड में मुन्ना भइया की वापसी हो सकती है।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अभी बोनस एपिसोड की रिलीज डेट सामने आई है। वेब सीरीज के इस एपिसोड के आने के बाद से चीजें साफ हो पाएंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
लोग मानकर चल रहे हैं कि अगर मुन्ना भइया वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' के बोनस एपिसोड में नजर आएंगे तो सीजन 4 में भी नजर आ सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अनुपमा समेत TV के इन 7 शोज में इस हफ्ते होगा महासंग्राम, फैलेगा रायता
अगली वेब स्टोरी देखें.