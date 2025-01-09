Oscar 2025 में इन 7 भारतीय फिल्मों ने की धांसू एंट्री, OTT पर देख बन जाएगा वीकेंड
Kavita
| Jan 09, 2025
ऑस्कर 2025 में भारत की तरफ से कई शानदार फिल्में गई हैं. आइए आपको नाम बताते हैं.
कंगुवा ने इस साल ऑस्कर में अपनी दावेदारी ठोकी है. ये फिल्म अमेजन पर उपलब्ध है.
आदिजीविथ: द गोट लाइफ भी ऑस्कर 2025 की रेस में पहुंच गई है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर है.
शॉर्ट फिल्म संतोष भी ऑस्कर तक पहुंच गई है, जो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेगी. फिल्म जल्द इंडिया में रिलीज होगी.
स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी5 पर आप देख सकते हैं.
ऑस्कर 2025 की रेस में गई फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
ऑस्कर 2025 तक गई फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
ऑस्कर 2025 में एंट्री पाने वाली आखिरी भारतीय फिल्म पुतुल है।
