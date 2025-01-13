Malayalam Thrillers on OTT: दिमाग के पेंच ढीले कर देंगी ये 8 मलयालम फिल्में, कहानी उड़ा देगी होश
| Jan 13, 2025
अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद फिल्म 'ओट्ट' की कहानी में ढेर सारा थ्रिलर है.
'आइडेंटिटी' एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है. फिल्म अब तक ओटीटी पर नहीं आई है.
मलयालम इंडस्ट्री की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'द ग्रेट फादर' साल 2017 में आई थी, जो जी5 पर है.
फिल्म 'रोर्शाक' की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. ये फिल्म हॉटस्टार पर है.
'निजाल' एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर है.
फिल्म 'मुंबई पुलिस' एक मिस्ट्री मूवी है, जो हॉटस्टार पर मौजूद है.
साल 2024 में रिलीज फिल्म 'बोगेनविलिया' में फहाद फासिल का धांसू एक्शन है.
'अथिरन' यूट्यूब पर मौजूद है.
