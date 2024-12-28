New Year को खास बनाएंगी ये फिल्में, Jio Cinema पर फ्री में करें एंजॉय
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 28, 2024
जियो सिनेमा पर काजल अग्रवाल की 'सत्यामा' फिल्म आप जरूर देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
'मरजावां' फिल्म में रितेश देशमुख ने खूंखार विलेन का रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मद्रास कैफे' आपको खूब एंटरटेन करेगी. न्यू ईयर ईव के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
'ओमकारा' फिल्म को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'वन फ्राइडे नाइट' मूवी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'साहेब बीवी और गैंगस्टर' फिल्म अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.
Source:
Bollywoodlife.com
'सरकार' फिल्म में अमिताभ बच्चन का जबरदस्त किरदार देखने को मिलेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
'टाइगर नागेशवरा' फिल्म को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फरदीन खान की 'विस्फोट' फिल्म आप जियो सिनेमा पर जरूर देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Rashmika Mandanna की ये हसीना नहीं थी फैन, लेकिन फिल्म Animal के बाद ऐसा क्या हुआ कि बदल गया उनका नजरिया?
अगली वेब स्टोरी देखें.