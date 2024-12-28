New Year को खास बनाएंगी ये फिल्में, Jio Cinema पर फ्री में करें एंजॉय

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 28, 2024

जियो सिनेमा पर काजल अग्रवाल की 'सत्यामा' फिल्म आप जरूर देखें.

'मरजावां' फिल्म में रितेश देशमुख ने खूंखार विलेन का रोल निभाया है.

'मद्रास कैफे' आपको खूब एंटरटेन करेगी. न्यू ईयर ईव के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है.

'ओमकारा' फिल्म को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

'वन फ्राइडे नाइट' मूवी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

'साहेब बीवी और गैंगस्टर' फिल्म अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.

'सरकार' फिल्म में अमिताभ बच्चन का जबरदस्त किरदार देखने को मिलेगा.

'टाइगर नागेशवरा' फिल्म को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

फरदीन खान की 'विस्फोट' फिल्म आप जियो सिनेमा पर जरूर देखें.

