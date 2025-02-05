लव-सेक्स और धोखे पर बनी है ये सीरीज, कहानी देख खौल जाएगा खून
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से एक ऐसी वेब सीरीज है, जिसमें प्यार और धोखे की बात हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में MX प्लेयर की इंदौरी इश्क भी शामिल है, जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पागलों की तरह प्यार करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
कहानी में लीड रोल ऋत्विक साहोरे ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग आपको सीरीज हटाने नहीं देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋत्विक के साथ सीरीज में देविका भंडारी ने अहम रोल निभाया है, जिनका धोखा आपका खून खौला देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरीज में कुणाल और तारा की कहानी है, जो इंदौर का एक कपल है.
Source:
Bollywoodlife.com
कुणाल अपनी तारा से बहुत प्यार करता है और दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के बाद भी उससे मिलने आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जब तारा कुणाल को चीट करती है और कुणाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता.
Source:
Bollywoodlife.com
प्यार में धोखा पाकर कुणाल की हालत किसी नशेड़ी से कम नहीं रहती.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीरीज का ट्विस्ट देख आपका सच्चे प्यार से भरोसा उठ जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तेरे बिन to परीजाद: युमना जैदी की Top 10 पाकिस्तानी ड्रामा
अगली वेब स्टोरी देखें.