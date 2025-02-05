लव-सेक्स और धोखे पर बनी है ये सीरीज, कहानी देख खौल जाएगा खून

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से एक ऐसी वेब सीरीज है, जिसमें प्यार और धोखे की बात हुई है.

इस लिस्ट में MX प्लेयर की इंदौरी इश्क भी शामिल है, जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पागलों की तरह प्यार करता है.

कहानी में लीड रोल ऋत्विक साहोरे ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग आपको सीरीज हटाने नहीं देगी.

ऋत्विक के साथ सीरीज में देविका भंडारी ने अहम रोल निभाया है, जिनका धोखा आपका खून खौला देगा.

सीरीज में कुणाल और तारा की कहानी है, जो इंदौर का एक कपल है.

कुणाल अपनी तारा से बहुत प्यार करता है और दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के बाद भी उससे मिलने आता है.

अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जब तारा कुणाल को चीट करती है और कुणाल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता.

प्यार में धोखा पाकर कुणाल की हालत किसी नशेड़ी से कम नहीं रहती.

इस सीरीज का ट्विस्ट देख आपका सच्चे प्यार से भरोसा उठ जाएगा.

