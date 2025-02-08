Khakee: The Bengal Chapter से पहले देख डालें क्राइम-थ्रिलर वाली ये वेब सीरीज, रातों की उड़ जाएगी नींद
मिर्जापुर अमेजन प्राइम की टॉप सीरीज में से एक है, जिसके तीन पार्ट आ चुके हैं.
आर्या का एक्शन और क्राइम आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
भौकाल भी भयंकर वेब सीरीज है, जो एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ब्रीथ में भी मजेदार थ्रिलर है.
दिल्ली क्राइम हॉटस्टार की वेब सीरीज है. इसके तीनों पार्ट में भयंकर क्राइम परोसा गया है.
मत्स्य कांड एमएक्स प्लयेर पर देख सकते हैं. सीरीज का थ्रिलर और सस्पेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
सीरीज पाताल लोक में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.
रक्तांचल की कहानी आपको इंप्रेस कर देगी. सीरीज आपको देखनी चाहिए.
स्पेशल ऑप्स थ्रिलर वेब सीरीज है, जो अमेजिन प्राइम पर है.
