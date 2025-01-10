Netflix पर जल्द हटने वाली हैं ये 4 हॉरर फिल्में, नहीं देखा होगा पछतावा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
दोस्तों के इर्द-गिर्द फिल्म ब्लमहाउस की ट्रुथ ऑर डेयर एक घंटे 40 मिनट की फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फिल्म 15 जनवरी को नेटफ्लिक्स से हट जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
द विच को IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म की कहानी न्यू इंग्लैंड में रहने वाले एक प्यूरिटन परिवार के ईद-गिर्द घूमाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्क्रीम VI भी एक बेहद खौफनाक फिल्म है, जिसके हॉरर सीन्स आप लोगों को डरा देंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फिल्म 25 जनवरी तक आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कर्स ऑफ चकी 1 घंटा 37 मिनट की हॉरर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म की कहानी एक चकी नाम की डॉल के ईद-गिर्द घूमती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Yami Gautam ने बेटे के लिए क्यों चुना संस्कृत नाम? जानें क्या है 'वेदाविद' का अर्थ
अगली वेब स्टोरी देखें.