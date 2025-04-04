इन 8 फिल्मों की कहानी देख उलझ जाएंगे दिमाग के तार, सस्पेंस उड़ा देगा होश
Source:
Bollywoodlife.com
Apr 04, 2025
अंधाधुंध आयुष्मान खुराना की फिल्म है. ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी.
फिल्म बदला अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की शानदार फिल्म है, जो आपको देखकर मजा आ जाएगा.
ब्लर की कहानी भी मजेदार है. ये फिल्म आपको सीरियस कर देगी.
दृश्यम अजय देवगन की फिल्म है, जिसका सस्पेंस आखिर तक खत्म होने वाला नहीं है.
विद्या बालन की कहानी में भी ढेर सारा सस्पेंस भरा है. फिल्म आपको लास्ट तक उलझा कर रखेगी.
फिल्म रात अकेली है का सस्पेंस भी दिमाग के तार हिला देगा. ये फिल्म आपको पसंद आएगी.
सेक्शन 375 क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी आपको बार बार देखने के लिए मजबूर कर देगी.
फिल्म तलाश में आमिर खान की गजब की एक्टिंग है.
