आपके वीकेंड का पूरा जुगाड़, ओटीटी पर देख डालें ये शानदार वेब सीरीज

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2024

वेब सीरीज 'धूथा' अमेजन प्राइम पर आप देख सकते हैं।

'सास बहू और फ्लेमिंगो' वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।

सीरीज 'आर्या' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

वेब सीरीज 'क्लास' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

'तांडव' वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

सीरीज 'द फ्रीलांसर' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।

'डार्क वाटर' सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

वेब सीरीज 'ताजा खबर' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं।

'सनफ्लॉवर' वेब सीरीज जी 5 पर अवेलेबल है।

