चीख निकाल देंगे इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के सीन्स, 5वीं वाली तो...

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का क्राइम और थ्रिलर देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म ब्लाइंड में सोनम कपूर की गजब की एक्टिंग है.

Source: Bollywoodlife.com

कठपुतली फिल्म की कहानी में सीरियल किलर दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

दृश्यम फिल्म के दोनों पार्ट में अलग ही ड्रामा और क्राइम देखने के लिए मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म इत्तेफाक भी नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

तमिल फिल्म कैथी का एक्शन और क्राइम आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म किल भी शानदार है. राघव जुयाल ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया.

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स की फिल्म मिसेज सीरियल किलर में जैकलीन फर्नांडिस का खौफनाक रूप देखने के लिए मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स की शानदार फिल्म है, जो सच्ची घटना पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस बार देखें ये 7 SonyLiv वाली सीरीज, सस्पेंस उड़ा देगा होश!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.