चीख निकाल देंगे इन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के सीन्स, 5वीं वाली तो...
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2025
रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का क्राइम और थ्रिलर देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
फिल्म ब्लाइंड में सोनम कपूर की गजब की एक्टिंग है.
कठपुतली फिल्म की कहानी में सीरियल किलर दिखाया गया है.
दृश्यम फिल्म के दोनों पार्ट में अलग ही ड्रामा और क्राइम देखने के लिए मिलेगा.
फिल्म इत्तेफाक भी नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आ जाएगा.
तमिल फिल्म कैथी का एक्शन और क्राइम आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
फिल्म किल भी शानदार है. राघव जुयाल ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया.
नेटफ्लिक्स की फिल्म मिसेज सीरियल किलर में जैकलीन फर्नांडिस का खौफनाक रूप देखने के लिए मिला है.
सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स की शानदार फिल्म है, जो सच्ची घटना पर आधारित है.
