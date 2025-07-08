Zee 5 पर मौजूद इन फिल्मों को पहली फुर्सत में देख डालें
'सिर्फ एक बंदा काफी है' फिल्म में मनोज बाजपेई ने शानदार एक्टिंग की है
दुलेकर सलमान की फिल्म 'चुप' भी आप जी 5 पर देख सकते हैं.
साल 2023 में रिलीज फिल्म 'सिया' को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है
मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'गुनहगार' भी बहुत शानदार है.
तापसी पन्नू की फिल्म 'ब्लर' भी बहुत शानदार है.
सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'यू टर्न' को साल 2018 में रिलीज हुई थी
