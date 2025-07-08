Zee 5 पर मौजूद इन फिल्मों को पहली फुर्सत में देख डालें

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 08, 2025

'सिर्फ एक बंदा काफी है' फिल्म में मनोज बाजपेई ने शानदार एक्टिंग की है

Source: Bollywoodlife.com

दुलेकर सलमान की फिल्म 'चुप' भी आप जी 5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2023 में रिलीज फिल्म 'सिया' को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है

Source: Bollywoodlife.com

मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'गुनहगार' भी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

तापसी पन्नू की फिल्म 'ब्लर' भी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'यू टर्न' को साल 2018 में रिलीज हुई थी

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ना बर्थडे विश और ना ही 'धुरंधर' पर रिएक्शन, रणवीर-दीपिका में अनबन तो नहीं?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.