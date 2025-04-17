साउथ की इन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को देख घूम जाएगा दिमाग, इन ओटीटी पर हैं मौजूद
Shreya Pandey
| Apr 17, 2025
'रत्सासन' में एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है. इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'सुपर डिलक्स' में भी शानदार सस्पेंस कहानी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'महाराजा' फिल्म में विजय सेतुपति ने शानदार एक्टिंग की थी. इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'ब्रह्मयुगम' एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है. यह ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई थी. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
'ईराटा' फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी दिखाई गई है, जो पुलिस स्टेशन में मर जाता है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
'कैथी' फिल्म भी बहुत शानदार है. इसका सस्पेंस भी आपके होश उड़ा देगा. इसे आप MX player पर देख सकते हैं.
'अंजाम पथिरा' में एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है. इसे भी आप MX Player पर देख सकते हैं.
