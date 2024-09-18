जरूर देखें नेटफ्लिक्स की ये 10 इंवेस्टिगेटिव वेब सीरीज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

'IC814: द कांधार हाईजैक' इस वेब सीरीज में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

'काला पानी' यह वेब सीरीज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

'खाकी: द बिहार चैप्टर' यह इंवेस्टिगेटिव सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी।

इमरान हाशमी की 'बार्ड ऑफ ब्लड' देखकर आपका सिर चकरा जाएगा।

'दिल्ली क्राइम्स' वेब सीरीज को आप विंच वॉच के लिए मजबूर हो जाएंगे।

इस हिस्ट में वरुण सोबती के शो 'कोहरा' का नाम भी शामिल है।

'हिट एंड रन' इस शो का सस्पेंस भी आपके होश उड़ा देगा।

'किलर सूप' देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे

'गन्स एंड गुलाब्स' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

आप नेटफ्लिक्स पर सेक्रेड गेम्स भी देख सकते हैं।

