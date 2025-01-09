The Sabarmati Report से पहले सच्ची घटनाओं पर बनी इन 8 फिल्मों ने खड़े किए रोंगटे
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 09, 2025
अजमेर 92 यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है. ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देगी.
मुंबई धमाकों पर बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे हॉटस्टार पर मौजूद है.
दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक भी हॉटस्टार पर मौजूद है.
नो वन किल्ड जेसिका फिल्म नेटफ्लिक्ल पर आप देख सकते हैं.
'नॉट ए लव स्टोरी फिल्म साल 2011 में आई थी, जिसकी कहानी आपको सन्न कर देगी.
फिल्म सरबजीत यूट्यूब पर है. ये फिल्म रेंट पर मौजूद है.
फिल्म तलवार सच्ची घटना पर आधारित है, जो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
द अटैक ऑफ 26/11 फिल्म जियो सिनेमा पर फ्री में मौजूद है.
अब जल्द ही जी5 पर द साबरमती रिपोर्ट भी आने वाली है.
