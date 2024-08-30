वीकेंड पर देखें सामाजिक मुद्दों पर बनीं ये फिल्में

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमैन' जी 5 पर देखी जा सकती है।

2020 की फिल्म 'बुलबुल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

जी 5 पर आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी मौजूद है।

विक्की कौशल की फिल्म 'मसान' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' को एन्जॉय कर सकते हैं।

अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षाबंधन' को आप जी 5 पर देख सकते हैं।

आमिर खान की कॉमेडी फिल्म 'पीके' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

अमेजन प्राइम पर आप फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' देख सकते हैं।

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ऑर्टिकल 15' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

