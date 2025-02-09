OTT पर फ्री में देख डालें ये रोमांटिक वेब सीरीज, Valentine Week में पार्टनर से 10 गुना बढ़ेगा प्यार
परमानेंट रूममेट कॉमेडी और रोमांस से भरपूर वाली वेब सीरीज है, जो एमएक्स प्लेयर पर है.
ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीन पार्ट आ चुके हैं, जिसे आप आसानी से देख सकती हो.
कर ले तू भी मोहब्बत रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें साक्षी तंवर और राम कपूर हैं.
इट हैपेन इन कलकत्ता रोमांस और ड्रामे से भरपूर वेब सीरीज है.
आईएम मैच्योर की कहानी भी जबरदस्त है, जिसमें कॉलेज कपल को दिखाया है.
पवन एंड पूजा की रोमांटिक लव स्टोरी को फैंस ने काफी पसंद किया था.
फील्स लाइक इश्क भी अमेजिंग लव स्टोरी वाली वेब सीरीज है.
फ्लेम्स भी एमएक्स प्लेयर पर है, जिसे आप देख सकते हैं.
