इन बॉलीवुड भूतिया फिल्मों के आगे फीका लगेगा हॉलीवुड फिल्मों का खौफ

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

'मुंज्या' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम पर विक्की कौशल की फिल्म 'भूत' देखी जा सकती है।

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोन की फिल्म 'रागिनी एमएमएस 2' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।

Source: Bollywoodlife.com

'राज' फिल्म को आप यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'शापित' ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

Source: Bollywoodlife.com

नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल आप फिल्म 'काल' को देख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: खून-खराबे वाली इन फिल्मों के डायलॉग सुन जोर से बजाएंगे तालियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.