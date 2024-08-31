इन बॉलीवुड भूतिया फिल्मों के आगे फीका लगेगा हॉलीवुड फिल्मों का खौफ
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 31, 2024
'मुंज्या' फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'स्त्री' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अमेजन प्राइम पर विक्की कौशल की फिल्म 'भूत' देखी जा सकती है।
Source:
Bollywoodlife.com
सनी लियोन की फिल्म 'रागिनी एमएमएस 2' अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
Source:
Bollywoodlife.com
'राज' फिल्म को आप यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शापित' ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल आप फिल्म 'काल' को देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खून-खराबे वाली इन फिल्मों के डायलॉग सुन जोर से बजाएंगे तालियां
अगली वेब स्टोरी देखें.