दिमाग की बत्ती जला देंगी बॉलीवुड की ये 9 सस्पेंस फिल्में
Ankita Kumari
| Oct 19, 2024
फिल्म 'फ्रेड्डी' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
तब्बू की फिल्म 'खुफिया' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
फिल्म 'वध' ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
तापसी पन्नू की फिल्म 'गेम ओवर' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'ब्लाइंड' जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है.
2022 की सस्पेंस फिल्म 'फॉरेंसिक' जी 5 पर अवेलेबल है.
जी 5 पर आप 'रहस्य' फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी' अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
थलापति विजय की फिल्म 'गोट' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते है.
